GdS – Da Padelli e Borja a Mertens e Ibra: i calciatori in scadenza attendono novità

L’emergenza sanitaria del coronavirus avrà inevitabili ripercussioni anche sul calciomercato. In attesa di capire quale sarà l’arco temporale della nuova finestra, la certezza è che si andrà oltre il 30 giugno, attuale dead line per i contratti. Allora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, viene da chiedersi quale sarà il futuro di tutti quei giocatori in scadenza di contratto.

In Serie A, non mancano i nomi eccellenti che a breve potrebbero essere liberi. In casa Inter ci sono Padelli e Borja Valero ma la dirigenza nerazzurra resta vigile anche sul fronte Mertens, in scadenza con il Napoli. Gli ex Ibrahimovic (Milan) e Palacio (Bologna), Biglia e Bonaventura del Milan, Callejon del Napoli e Buffon della Juventus gli altri nomi illustri. La sensazione è che i contratti verranno prolungati fino al termine ufficiale della stagione ma non si può già escludere il via libera immediato per chi è in scadenza.

Il punto sulle coppe europee: “Cosa accadrebbe se terminassero dopo i campionati, magari alla metà di agosto? Qui sembrano esserci meno dubbi: il professionista svincolato (che sia a partire dal 30 giugno o dal 31 luglio) raggiungerebbe la nuova squadra – magari impegnata in Champions o in Europa League – a competizione conclusa. E se la squadra in questione non fosse impegnata in tornei europei, il giocatore dovrebbe comunque attendere la fine del campionato di appartenenza”.

