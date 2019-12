GdS – Dalla Spagna voci di un addio di Godin: l’Inter allerta Darmian

Dopo un inizio di stagione comprensibilmente complicato, per via del nuovo sistema difensivo a 3 uomini cui Godin si è dovuto adattare dopo anni di difesa a 4 con l’Atletico Madrid, un netto miglioramento si è visto nelle ultime uscite in cui il difensore è stato schierato. Nonostante ciò, dalla Spagna sono circolate alcune voci secondo cui il difensore uruguagio preferirebbe tornare all’Atletico Madrid per sentirsi più a suo agio, anche se l’entourage del calciatore ha prontamente smentito tale indiscrezione.

Che sia vero o meno non è dato saperlo in questa fase. La stessa Inter spera che certi mal di pancia non siano in realtà riscontrabili nella volontà del calciatore, ma in caso venissero confermati dovrebbe farsi trovare pronta. Per questo motivo, il piano B nerazzurro porta al nome di Matteo Darmian. Il difensore può essere infatti utilizzato non solo come esterno di centrocampo, ma anche come centrale nella linea a 3.

Come riferito sulle pagine di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, Matteo non viene visto come l’alternativa a Marcos Alonso, il preferito di Conte per il ruolo di terzino sinistro, ma come jolly difensivo alla D’Ambrosio. Il 30enne ex Manchester United, finora 13 partite giocate per intero con il Parma in questa Serie A, è da sempre nel taccuino di Marotta e Ausilio

