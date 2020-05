GdS – Emerson Palmieri torna in cima ai desideri di Conte: Junior Firpo l’alternativa

In attesa del responso dal campo che come sempre avrà l’ultima parola nelle scelte future di Antonio Conte e della dirigenza dell’Inter, ad oggi le uniche due riconferme per quanto riguarda le corsie esterne nerazzurre portano i nomi di Antonio Candreva ed Ashley Young. Il primo ha mostrato grande impegno ed attenzione verso i nuovi schemi inculcati sin dal primo giorno dal tecnico leccese, uno dei calciatori che ha tratto maggior beneficio dal cambio di allenatore. Il secondo, arrivato a gennaio, con la sua esperienza e sagacia tattica ha conquistato davvero tutti dalle parti di Appiano Gentile, nonostante la non più giovanissima età.

Secondo quanto scritto gazzetta.it, in attesa di prendere una netta decisione sui riscatti di Biraghi e Moses (il nigeriano ad oggi ha più possibilità di restare), per rinforzare le fasce Antonio Conte ha individuato nell’esterno sinistro Emerson Palmieri il primo nome su cui proiettarsi. Con l’addio di Asamoah, l’italo-brasiliano farebbe coppia con Ashley Young per il ruolo di laterale a tutta fascia sulla corsia di sinistra. L’alternativa, legata però alla cessione di Lautaro Martinez, fa riferimento ad un altro macino: Junior Firpo. Qualora lo spagnolo venisse inserito come contropartita per l’argentino, a quel punto verrebbe meno l’interesse per Emerson dal Chelsea.

