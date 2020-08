GdS – Emerson Palmieri si prepara per l’Inter: ecco cosa manca per la chiusura

Sulla fascia destra il colpo di mercato è stato già piazzato, ed è sicuramente un colpo importante, ovvero Achraf Hakimi. Ora l’Inter deve dedicarsi all’altra fascia, quella sinistra. Il primo nome sulla lista da tempo è quello di Emerson Palmieri, profilo già conosciuto da Antonio Conte ai tempi del Chelsea. Ed è proprio il tecnico il primo sponsor di questa operazione che con il passare delle ore sembra sempre più verso la chiusura.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il laterale italo-brasiliano è sempre più vicino al ritorno in Italia: l’Inter per affondare decisamente il colpo sta aspettando lo sconto da parte del Chelsea. Troppi i 30 milioni chiesti dal club inglese. Una volta chiuso l’affare, i nerazzurri si potranno poi concentrare sugli altre reparti per rendere ancora più competitiva la rosa di Conte.

