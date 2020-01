GdS – Eriksen oggi ufficiale, già convocato domani in Coppa? Nel mirino c’è però il derby

Christian Eriksen ha finalmente preso contatto per la prima volta con il mondo Inter: il fantasista danese ieri è sbarcato a Milano, ha sostenuto le visite mediche di rito, ha firmato il proprio contratto con la sua nuova squadra e ha incontrato per la prima volta i suoi nuovi tifosi che non lo hanno mollato nemmeno per un secondo durante tutti i suoi spostamenti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi è attesa l’ufficialità della grande operazione di mercato condotta dall’Inter in questa finestra invernale di mercato con una presentazione in grande stile. Domani Eriksen sarà a San Siro per il match di Coppa Italia in programma contro la Fiorentina: si sta facendo di tutto in queste ore per ricevere la documentazione da Londra e permettere a Conte di convocarlo già contro la squadra viola.

Oggi pomeriggio il centrocampista sarà ad Appiano per il primo contatto con i nuovi compagni mentre con Conte Eriksen ha già lungamente parlato al telefono. Il danese cercherà di inserirsi il più rapidamente possibile nello scacchiere tattico nerazzurro, con l’obiettivo di essere pronto al 100% per il derby contro il Milan in programma il 9 febbraio. E chissà, fare come Wesley Snejider.

