GdS – I conti del Barcellona non tornano: scontro sugli stipendi coi calciatori

Non è servita la prima di riduzione drastica degli ingaggi operata dal Barcellona poche settimane fa nel pieno della pandemia, quando aveva trovato l’accordo e comunicato ai calciatori il taglio dei loro stipendi del 70% in riferimento ai mesi di inattività. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, questa manovra non è servita ad evitare comunque guai ben peggiori, visto che il rosso in bilancio continua ad essere preoccupante.

Nel complesso, il club blaugrana è così riuscito a risparmiare 43,2 milioni, ancora troppo distanti rispetto alle stime effettuate che ipotizzano circa 154 milioni di mancate entrate nei tre mesi di stop. Bartomeu ne avrebbe così chiesti altri 10 alla rosa, ricevendo in cambio un secco no da Messi e compagni. Entro il 30 giugno il Barcellona dovrà necessariamente sperare in entrate cospicue derivanti dal mercato per dare quantomeno una regolata ai conti finiti fuori controllo. Insomma, in Catalogna rispetto a Lautaro Martinez le priorità in questo momento sembrano essere decisamente altre e più importanti.

