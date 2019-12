GdS – Il Bologna ci riprova con un altro ex Inter: dopo Medel, tentativo anche per Nagatomo

Yuto Nagatomo ha lasciato un ricordo indelebile nell’immaginario collettivo della tifoseria dell’Inter. Arrivato nella finestra invernale di mercato del 2011, il giapponese ha collezionato in nerazzurro 170 presenze prima di lasciare Milano nel 2018 ed approdare al Galatasaray in Turchia.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, Nagatomo potrebbe ritornare in Italia: sulle sue tracce c’è il Bologna che è pronto a riprovarci dopo aver riportato in Serie A, sempre dalla Turchia, un altro ex Inter come Gary Medel.

