GdS – Il Chelsea spara altissimo: 35 milioni per Marcos Alonso. L’Inter però ha l’asso nella manica

Nella corsa al rinforzo invernale, oltre ad un centrocampista l’Inter sta osservando con grande attenzione anche il mercato degli esterni di centrocampo. Le precarie condizioni fisiche di Asamoah, infatti, obbligano la società ad individuare un eventuale sostituto, ormai già rintracciabile all’interno del ristrettissimo gruppo composto da Matteo Darmian e Marcos Alonso. In particolare, è proprio lo spagnolo il vero preferito di Conte, che lo ha già allenato al Chelsea.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, per raggiungere l’ex Fiorentina il Chelsea sembra volersi mettere in mezzo. Sono ben 35, infatti, i milioni chiesti dai Blues per liberare un calciatore che, peraltro, sembra sempre più ai margini del progetto Lampard. Proprio per questo, l’Inter cerca quindi di controbattere facendo leva sulla volontà del calciatore, che gradirebbe non poco l’idea di ritrovare il suo ex allenatore.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!