GdS – Il patto di Lautaro con l’Inter: nessuna rottura, aspettando il Barcellona

Nessun muro contro muro con Lautaro. I patti in casa Inter sono chiari, sì alle riflessioni ma no alle rotture totali. Il Barcellona continua a pressare l’attaccante argentino, obiettivo numero uno dei blaugrana per ridisegnare il proprio reparto avanzato. La tentazione catalana è forte per il Toro che con il club di Messi vanta anche un principio di accordo da 10 milioni a stagione. La Gazzetta dello Sport ha scelto però di evidenziare in particolare il clima di serenità e cautela che filtra dagli ambienti interisti: zero corse né pressioni, per un affare destinato a prolungarsi ancora.

Il Barcellona deve infatti fare i conti con una vera e propria rivoluzione di mercato che condizionerà le trattative della prossima estate. Per strappare Lautaro all’Inter servono 111 milioni di euro: i nerazzurri ne chiedono almeno 90 cash con l’inserimento di una o due contropartite tecniche gradite ad Antonio Conte. I nomi più in voga sono quelli di Junior Firpo e Semedo per la fascia, mentre il profilo di Vidal continua ad orientare gli sguardi interisti, in un affare però slegato dal colpo Lautaro. Tra Inter e Barcellona, al momento, c’è calma piatta per il Toro: una fase di stallo che rischia di prolungarsi, in un clima privo di pressioni all’interno dei colori interisti.

