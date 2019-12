GdS – Inter a pranzo con l’Atalanta: Kulusevski è più vicino! Cifre e tempistiche dell’operazione

Sulla lista dei desideri di Antonio Conte, scorgendo i nomi in cima alla voce centrocampisti, quello di Dejan Kulusevski da ormai diverse settimane occupa una posizione di prim’ordine. Il calciatore svedese, dopo appena pochi mesi in Serie A nel prestito più che soddisfacente al Parma, ha stregato praticamente tutti, al punto da portare l’Inter a tentare di affrettare i tempi per il classe 2000 ed incontrare nella giornata di ieri l’Atalanta che ne detiene il cartellino.

Nel vertice a pranzo andato in scena tra Steven Zhang e l’a.d. Beppe Marotta con Luca Percassi, si è parlato ovviamente del talento svedese. Ma attenzione, perché in questo momento sembra esser tramontata l’idea di averlo per gennaio, dopo le rassicurazioni in tal senso ricevute dallo stesso Parma. Ieri, piuttosto, si è parlato di cifre per la prima volta. . L’Inter conosceva già la valutazione che l’Atalanta dà del proprio calciatore: 40 milioni di euro. E Marotta ha fatto una cifra, ipotizzando un affare complessivo, tra parte fissa e parte variabile legata ai bonus, da 35 milioni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il pranzo di ieri è servito anche a ribadire che il club nerazzurro ha intenzione di portare a termine l’operazione bloccandolo per giugno, ma soprattutto per anticipare la concorrenza di Juventus e Manchester United. L’Atalanta si è detta disponibile. Ma vuole farlo alle sue condizioni, ovvero a quota 40 milioni.

