GdS – Inter, addio quasi certo per Biraghi. La Fiorentina tratta lo scambio con la Roma

Non è stata particolarmente convincente la seconda parentesi di Cristiano Biraghi all’Inter fino a questo momento. Eppure, il terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile nerazzurro era partito col piede giusto ad inizio stagione, quando all’esordio contro la Lazio aveva realizzato l’assist decisivo per la rete vincente di Danilo D’Ambrosio. Nel corso dei mesi, però, nonostante l’impiego garantito da Conte anche a causa dell’infortunio di Asamoah, non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni.

Non è un caso se lo scorso gennaio l’Inter si è vista costretta ad intervenire sul mercato per ingaggiare un altro esterno sinistro come Ashley Young, il quale ha già ricevuto la conferma ufficiale del rinnovo anche per la prossima stagione. Chiaro segnale che Biraghi non verrà riscattato e rientrerà a Firenze. A tal proposito, la Fiorentina si sarebbe già portata avanti. Secondo quanto riferito da La Gazzetta Sportiva nell’edizione odierna, infatti, il terzino potrebbe finire alla Roma nell’ambito di uno scambio con Spinazzola.