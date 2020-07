GdS – Inter, nessuna offerta al Brescia per Tonali. Il Milan tenta un difficile sorpasso

L’entusiasmo delle ultime settimane dettato dai risultati positivi ottenuti in campo grazie al buon lavoro di Stefano Pioli e le conferme sull’imminente arrivo di Rangnick sia in panchina che nella direzione dell’intera area tecnica, hanno rilanciato il Milan anche sul mercato. I rossoneri hanno già stanziato un budget da 75 milioni di euro per la prossima estate ed hanno intenzione di dar fastidio su alcuni obiettivi già nel mirino di Inter e Juventus.

E’ questo il caso di Sandro Tonali, forte centrocampista del Brescia conteso tra nerazzurri e bianconeri. Nello specifico, come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sebbene l’accordo già raggiunto col ragazzo l‘Inter non ha ancora formalizzato alcuna offerta al club di Cellino, lasciando aperto un barlume di speranza in casa Milan. I rossoneri sanno bene che sono molto lontani dal poter operare un sorpasso, ma l’intenzione è quella di far capire di esserci sul ragazzo, pronti ad approfittarne qualora i nerazzurri dovessero ritardare la trattativa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!