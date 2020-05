GdS – Inter, candidatura solida per Vertonghen: ecco le richieste del difensore

Pronta a salutare dopo appena una stagione Diego Godin, che per via delle difficoltà nell’adattamento potrebbe lasciare Milano nei prossimi mesi, l’Inter pensando già al futuro si è portata avanti per ingaggiare un altro parametro zero. Come risaputo, stiamo chiaramente parlando di Jan Vertonghen, forte ed esperto difensore centrale del Tottenham in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Insieme a Romelu Lukaku, potrebbe essere il secondo belga all’interno della rosa nerazzurra, attendendo ulteriori risvolti pure sul fronte Dries Mertens (altro calciatore in scadenza).

Come ricordato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, il difensore ha già annunciato di voler cambiare completamente aria, considerando l’opportunità di approdare in Italia o Spagna dopo parecchie stagioni in Premier League. Per cui, le ipotesi United e Chelsea, potrebbero automaticamente cadere nel vuoto. Il calciatore, tra le sue richieste, parte da un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione e chiede un contratto triennale per un progetto a lungo termine. Insieme all’Inter, che la sua candidatura nei suoi confronti l’ha espressa ormai da mesi, ci sono anche Roma e Napoli.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!