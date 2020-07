GdS – Inter, c’è l’offerta per Sanchez. Il Manchester United spara alto e il tempo stringe

Il prossimo 6 agosto – e dunque tra soli 20 giorni – l’avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter terminerà. Il prestito dell’attaccante cileno è stato infatti prolungato fino a quella data anche se la stagione dei nerazzurri potrebbe non essere terminata in caso di passaggio del turno in Europa League.

Il rendimento post lockdown del cileno – scrive La Gazzetta dello Sport – ha decisamente convinto tutti e l’Inter è pronta a puntare su Sanchez. L’attaccante è finalmente tornato sé stesso e Beppe Marotta ha già presentato un’offerta al Manchester United – proprietario del cartellino – per il suo riscatto e dunque per una cessione a titolo definitivo. Il tempo però non è molto e ci sono vari dettagli di mercato da sistemare: a partire dalla richiesta degli inglesi fino all’ingaggio dello stesso calciatori. I Red Devils infatti sparano alto, chiedendo più di 20 milioni di euro ed i nerazzurri dovranno fare uno sforzo da questo punto di vista. Poi lo sforzo sarà chiesto a Sanchez per il suo ingaggio: dovrà infatti inevitabilmente spalmare i 12 milioni all’anno netti.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<