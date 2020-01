GdS – Inter-Chelsea, braccio di ferro per Giroud: intesa già raggiunta con gli agenti

Capocannoniere della scorsa Europa League vinta con il Chelsea ed attaccante titolare della Francia campione del Mondo, considerare Olivier Giroud un’alternativa a Romelu Lukaku in caso di arrivo all’Inter fa capire la portata del colpo e la crescita avuta dai nerazzurri negli ultimi mesi. Con l’addio di Matteo Politano, difatti, sarà pressing a tutto campo con il Chelsea per chiudere un acquisto importantissimo per l’economia del gioco interista e soprattutto per le risorse interne.

Nella giornata di ieri, come ribadito nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è stata l’accelerata a Milano con il club nerazzurro che ha incontrato gli agenti del francese presso la propria sede. L’accordo di massima è stato raggiunto anche in questo caso per un contratto da 18 mesi qualora Giroud riuscisse a liberarsi subito dai Blues. Resta infatti da convincere il Chelsea a lasciar partire in anticipo il giocatore, che in scadenza di contratto andrebbe comunque via a giugno a parametro zero.

