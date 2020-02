GdS – Inter, Chong è il primo colpo dell’estate. Affare in chiusura: i dettagli del contratto

Potrebbe essere Tahith Chong, centrocampista olandese classe 1999 in scadenza di contratto con il Manchester United, il primo colpo della finestra estiva di mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha in pugno il giocatore dopo i ripetuti incontri avuti in sede a gennaio.

L’intesa sarebbe stata raggiunta su un contratto di cinque anni, per un ingaggio medio da due milioni netti a stagione. L’affare non è del tutto completato perché vanno considerati tutti i dettagli che solitamente sono importanti nei casi di calciatori in scadenza. Ma in casa nerazzurra filtra grande ottimismo circa la chiusura dell’affare. Non dovrebbe rientrare così più nell’operazione il Jiangsu Suning, soluzione emersa in un primo tempo. Chong sbarcherebbe subito ad Appiano con Conte che potrebbe trasformarlo in mezzala.

