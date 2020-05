GdS – Inter, D’Ambrosio rinnova, ‘the last dance’ per Ranocchia. Radu come vice Handanovic

Aria di rinnovi in casa Inter dove si progetta già il futuro. Dopo aver anticipato nei giorni scorsi il prolungamento di Antonio Candreva al 2022 e gli adeguamenti di Esposito e Pirola al 2025, un altro veterano è pronto ad un nuovo accordo. Si tratta del jolly di Antonio Conte, Danilo D’Ambrosio, pronto a firmare il nuovo contratto con scadenza 2022. In questa stagione, nonostante qualche infortunio di troppo, si è rivelato come sempre molto prezioso sia da terzo centrale di difesa, che da esterno di centrocampo in alternativa a Candreva.

Restando ancora nel reparto dei difensori, la prossima stagione potrebbe essere l’ultima in maglia nerazzurra per Andrea Ranocchia, con lo stesso ruolo già ricoperto quest’anno come rimpiazzo di Stefan de Vrij da perno centrale. Alle loro spalle è ovviamente confermato il capitano Samir Handanovic, il quale dovrà probabilmente fare da chioccia al giovane Ionut Radu di rientro dal prestito al Parma. Rispetto a Musso, al momento l’estremo difensore rumeno ha maggiori chance per il ruolo di vice dello sloveno.

