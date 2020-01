GdS – Inter e Chelsea, continua il braccio di ferro per Giroud. Young? Non è un capitolo chiuso

Eriksen ma non solo, l’Inter ha deciso di pescare ancora una volta dalla Premier League per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Conte per cercare di contrastare la Juventus nella lotta scudetto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, continua il braccio di ferro con il Chelsea per Olivier Giroud: la dirigenza dei Blues non è disposta ancora a scendere sotto il muro degli 8 milioni di euro, Inter ferma a 5 visto che il francese è in scadenza a giugno e avrà un contratto a medio termine.

Complice l’arrivo di Spinazzola, si è rallentata invece la pista che porta ad Ashley Young, esterno classe 1985 in scadenza di contratto con il Manchester United: l’Inter però non esclude che la trattativa si possa riaprire in extremis se ci fossero altre uscite.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!