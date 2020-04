GdS – Inter-Giroud, è nuovo stallo. Operazione nelle mani del Chelsea

Il possibile approdo di Olivier Giroud all’Inter a costo zero previsto per la prossima estate, non dipende curiosamente né dalla volontà del calciatore, né dalle strategie di mercato del club nerazzurro. Qualche giorno fa, infatti, l’esistenza di una clausola sul contratto del centravanti campione del mondo nel 2018 con la Francia che consentirebbe al Chelsea di prolungare automaticamente di un’altra stagione la sua permanenza a Stamford Bridge, ha rimesso nelle mani dei Blues il destino dell’operazione.

L’accordo sulla carta era anche vicino, come ribadito questa mattina sulle pagine in edicola de La Gazzetta dello Sport, se non proprio definito, sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno, e ingaggio ridotto rispetto agli 8 milioni attuali. La suddetta clausola detenuta dal Chelsea, però, ha improvvisamente spaventato l’Inter e portato in una fase di stallo la trattativa con l’attaccante francese. Il club nerazzurro, che nel frattempo si è portato avanti nei negoziati con Mertens, potrebbe alla fine rinunciare di inseguire ancora una volta invano Giroud.

