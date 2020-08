GdS – Inter, Godin chiede più spazio: si riapre l’ipotesi addio

Nonostante la crescita disarmante vissuta nel corso delle battute finali di Europa League, il futuro di Diego Godin all’Inter è tutt’altro che certo. Il Faraone, nelle ultime partite della stagione nell’esaltante percorso europeo che per poco non regalava ai nerazzurri un trofeo blasonato come l’Europa League, ha evidenziato un sorprendente adattamento agli schemi difensivi di Antonio Conte, mettendo a tacere le tante critiche che lo avevano accompagnato durante tutto l’anno.

Sebbene questa nuova centralità acquisita dall’uruguagio nel corso della stagione e nelle scelte del tecnico leccese, secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta Sportiva, Godin potrebbe ancora salutare l’Inter confermando le voci di mercato di qualche mese fa. Questo perché l’ex Atletico Madrid si sarebbe aspettato complessivamente più spazio e di conseguenza potrebbe arrivare la richiesta di una cessione al club nerazzurro. In tal caso, l’Inter, ne ricaverebbe un risparmio lordo di circa 10 milioni di euro di ingaggio, perdendo però un elemento divenuto prezioso all’interno del gruppo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<