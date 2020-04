GdS – Inter, per Chiesa diventa corsa a 4. Dopo la Juventus, spuntano le big inglesi

Lo ha ribadito ancora una volta Rocco Commisso nell’ultima recente intervista rilasciata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: a differenza dell’incedibile Gaetano Castrovilli, Federico Chiesa con la giusta offerta potrebbe lasciare la Fiorentina. Sempre sulle pagine della rosea, così, questa mattina si parla del futuro dell’esterno viola, da tempo nel mirino in Italia di Inter e Juventus. Per quanto riguarda i nerazzurri sappiamo che Antonio Conte è stregato dal talento del ragazzo, anche se Beppe Marotta non sembra essere disposto a fare follie per arrivare ai 70 milioni di euro del cartellino.

Il prezzo potrebbe comunque essere abbassato dall’inserimento di contropartite, visto che ai viola interessano Nainggolan, Dalbert e Vanheusden che potrebbe rientrare in nerazzurro. Ma attenzione pure alla concorrenza estera, visto che ad avere la meglio alla fine potrebbero essere i milioni di Manchester United o Chelsea, fermo restando che la priorità del ragazzo è quella di restare in Serie A. Da non scartare, infine, l’ipotesi rinnovo: Commisso è disposto al grande sacrificio, offrendo a Chiesa un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

