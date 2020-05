GdS – Inter, Pogba occasione nell’estate degli sconti: il prezzo precipita a 70 milioni

Un grande sogno di mercato mai come adesso raggiungibile. Paul Pogba, non solo per l’Inter, è un grande obiettivo di mercato per tante grandi squadre europee che tra qualche mese tenteranno l’assalto nei suoi confronti. Nell’estate degli sconti il cartellino del centrocampista francese potrebbe precipitare da 90 a 70 milioni di euro, rendendolo ancor più appetibile di quanto fosse prima. Il Manchester United tenterà di fare la voce grossa sino alla fine, anche se in termini di bilancio non avrebbe grosse pretese.

Stando a quanto riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, infatti, i Red Devils potrebbero anche cedere Pogba per 25 milioni di euro senza fa registrare alcuna minusvalenza. Oltre ai nerazzurri, che meditano da qualche settimana il colpo in prospettiva, ci sono da tempo anche la Juventus, il Real Madrid e il Paris Saint Germain. Insomma, servirà tutta la buona volontà di Antonio Conte e Beppe Marotta per convincere il francese ad accettare il progetto dell’Inter, qualora le condizioni economiche lo permettessero.

