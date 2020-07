GdS – Inter, c’è stato un sondaggio per Messi prima del 31 maggio! Suning fa sul serio

Leo Messi, utilizzando le parole di Beppe Marotta, agli occhi dell’Inter rappresenta ad oggi un’utopia. L’eventuale ingaggio dell’argentino richiederebbe infatti un investimento economico fuori dal normale, pari a circa 260 milioni di euro per un quadriennale solamente nel caso in cui riuscisse a non farsi carico di alcuna spesa per il trasferimento a titolo definitivo. Il gruppo Suning, però, potrebbe effettivamente permettersi di fare un acquisto del genere, ed è proprio per questo motivo se qualche mese fa ha tentato di prendere informazioni sul futuro del 10 in maglia Barcellona.

Secondo quanto rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter nei mesi scorsi avrebbe bussato alla porta di Leo Messi per capire eventualmente la disponibilità del ragazzo ad un trasferimento a Milano. Un contatto che risale a prima della scadenza del 31 maggio, entro la quale – come stabilito dall’attuale accordo che lega l’argentino al club blaugrana – la Pulce si sarebbe potuta liberare a costo zero dal Barcellona.

Solo avvicinarsi all’idea di poter pensare un colpo del genere, ci fa capire certamente due cose. Innanzitutto che la portata degli acquisti che Suning vuole regalare all’Inter è di altissimo spessore. Ma soprattutto che, dinnanzi all’occasione di avere in squadra il calciatore più forte del mondo, verrebbero create le giuste condizioni per cercare in tutti i modi di assecondare un sogno di mercato che il popolo nerazzurro sogna dai tempi del Fenomeno Ronaldo.

