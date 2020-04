GdS – Inter stregata da Kumbulla: mezza Europa su di lui ma Marotta è in pole. Sconto Verona?

L’Inter alza il muro in difesa. La dirigenza nerazzurra è pronta a ritoccare il reparto arretrato di Conte che verrà guidato nella prossima stagione ancora una volta da De Vrij e Skriniar. Insieme a loro due, confermati anche D’Ambrosio e Bastoni mentre Godin sembra essere sul piede di partenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per sostituire l’uruguaiano ex Atletico Madrid, l’Inter è decisa a puntare su Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. Sul gioiello di Juric si sono già mossi tanti club, ma l’Inter sembra essere in una posizione avanzata: il Verona lo valuta almeno 20 milioni, i buoni rapporti tra nerazzurri e gialloblù potrebbero mettere la trattativa in discesa.

