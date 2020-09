GdS – Jorge Messi è a Barcellona: previsto incontro con Bartomeu

L’ora della verità è arrivata. Il padre di Leo Messi, Jorge, è atterrato nelle prime ore dell’alba a Barcellona, dove tra oggi e domani incontrerà il presidente Josep Bartomeu. Al centro della discussione ci sarà il futuro (più che mai lontano dalla Catalogna) della Pulce. Da una parte la volontà di Messi di andarsene, possibilmente esercitando la clausola che gli consentirebbe di lasciare a costo a zero.

Dall’altra parte c’è Bartomeu, ormai pronto al tutto per tutto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente blaugrana offrirà, verosimilmente, un rinnovo biennale. Un’opzione che Messi non accetterà con ogni probabilità. Ma non è tutto. Dalla Spagna giunge una notizia importante: qualora l’argentino fosse costretto a rimanere al Barcellona, si rifiuterebbe di giocare per tutta la stagione, attendendo così la scadenza del contratto.

Altamente probabile dunque è che si passi alle vie legali. Una via insidiosa sia per Messi che per il futuro club (Inter, City ed ora anche PSG attendono sviluppi), che dovrà pagare un risarcimento faraonico.

