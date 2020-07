GdS – Kessie riga dritto e per il Milan diventa intoccabile. Inter più lontana?

Aveva fatto più di un tentativo lo scorso gennaio l’Inter nei confronti di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, infatti, non era considerato un incedibile per la formazione rossonera e le basi per intavolare uno scambio con Vecino c’erano effettivamente tutte. Alla fine, però, i due club non riuscirono a trovare l’accordo finale rimanendo rispettivamente ognuno con il proprio centrocampista. Nelle ultime settimane, però, l’ex atalantino è stato nuovamente accostato sul mercato alla formazione nerazzurra.

Sarebbe stato lo stesso Antonio Conte ad aver chiesto alla dirigenza interista di tentare un nuovo contatto con il Milan per sondare la possibilità di un altro scambio. Il centrocampista ivoriano, per caratteristiche tecniche e mentali, potrebbe fare al caso del tecnico leccese. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, adesso il club rossonero non ha alcuna intenzione di cederlo. Nelle ultime settimane il rendimento del ragazzo è cresciuto visibilmente insieme a quello complessivo di tutta la squadra, dimostrando anche quella serietà sia in allenamento che in partita che prima gli veniva spesso contestata dalla stessa società.

