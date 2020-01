GdS – Kumbulla, l’Inter è in pole: la strategia di Marotta. L’Atalanta prova lo sgambetto

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona, ha stregato l’Inter. Come raccontato da Passioneinter, la dirigenza nerazzurra ha in pugno il gioiello di Juric dopo l’incontro avvenuto ieri sera a Milano tra il suo entourage e l’a.d. Beppe Marotta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter è al lavoro per gettare le basi dell’affare da chiudere in vista della prossima estate con il Verona che al momento valuta Kumbulla 20 milioni di euro: cifra che potrebbe essere ammorbidita grazie all’inserimento di alcune contropartite. Resiste comunque l’interesse di Manchester United, Chelsea ed Everton, mentre in Germania ci sono Lipsia e Borussia Dortmund. Oltre al Napoli, in Italia anche l’Atalanta si è fatta avanti con decisione tanto da avere nelle scorse settimane più di un contatto con il Verona. Possibile che i due club possano pensare a un’operazione “alla Kulusveski”, cedendolo subito pur trattenendolo fino a giugno.

