GdS – La Lazio pensa ad un rilancio per Kumbulla: l’Inter resta vigile

L’Inter ha superato la Lazio. Non solo in campionato, ma anche sul mercato. Entrambe le società avevano nel proprio mirino l’acquisto di Marash Kumbulla. E se prima era la società biancoazzurra ad essere vicina al difensore dell’Hellas Verona, ora è l’Inter ad essere in pole position. La società nerazzurra ha infatti offerto anche una contropartita tecnica.

Ora che il rischio di perdere un obiettivo seguito da tempo è più che mai vivo, la Lazio sembra intenzionata ad alzare l’offerta. L’idea del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Igli Tare è quella di aumentare l’offerta cash e di inserire un’altra contropartita tecnica dopo la proposta di André Anderson, centrocampista brasiliano naturalizzato italiano classe ’99. Il maggior indiziato sarebbe Cristiano Lombardi, 24enne che rientrerà dal prestito alla Salernitana. L’alternativa a Kumbulla è invece Adryelson, classe ’98 del Recife.

