GdS – L’Inter non è la sola per Kumbulla. In Premier c’è la fila, è nel mirino dei top club

Chi pensava che l’Inter se la dovesse vedere solo con Lazio e Napoli per avere Marash Kumbulla, si sbagliava di grosso. Il forte difensore classe 2000, infatti, oltre alle tre italiane ha almeno altri cinque grandi club interessati ad averlo. Come rivelato da La Gazzetta Sportiva questa mattina, il centrale albanese a fine stagione potrebbe andar via a cifre molto alte: ieri, nell’intervista su Sky Sport, il ds D’Amico ha infatti lasciato intendere che il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Il Napoli, in verità, aveva già trovato l’accordo con il club lo scorso gennaio, ricevendo il rifiuto dal calciatore che ha preferito attendere altre proposte sul suo tavolo. Offerte che con ogni probabilità arriveranno entro pochi mesi da Inter e Lazio, entrambe perfette per la sua crescita per via dei sistemi difensivi a tre uomini. Ma dall’estero assicurano che altri cinque club sono pronti a rubare la scena alle due italiane: Manchester United, Everton, Tottenham, Lipsia ed Eintracht Francoforte.