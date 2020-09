GdS – L’Inter non molla Kanté, Brozovic possibile pedina

Per il mercato, al via quest’oggi, l’Inter ha scelto una linea ben precisa: profili internazionali anziché giovani, spiega il Corriere della Sera. Ed ecco allora che il club nerazzurro preme sull’acceleratore per Kanté. Il Chelsea per lasciar partire il centrocampista francese chiede 60 milioni. Una cifra che potrebbe arrivare nelle casse nerazzurre da un’eventuale cessione di Nainggolan, rientro alla Pinetina in attesa di sviluppi sul fronte Vidal.

Ieri il Presidente Giulini ha incontrato Marotta avanzo l’offerta di un prestito. Idea che non incontra la volontà dell’amministratore delegato, intento a cedere a titolo definitivo il belga. In caso, però, nella trattativa per Kanté potrebbe rientrare Brozovic, su cui però anche l’interesse del Bayern Monaco.