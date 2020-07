GdS – L’Inter proverà ad inserirsi nelle crepe tra Messi e il Barcellona: presto contatti con l’entourage

Non possiamo che credere alle parole dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, quando parla di ipotesi utopistica in riferimento ad una maxi operazione per Leo Messi. Va detto, però, che i presupposti per imbastire una trattativa di mercato con il ragazzo ci son tutti, a partire dalle frizioni degli ultimi tempi avuti dallo stesso argentino con la dirigenza blaugrana. Contrasti che potrebbero portare all’avvio della nuova stagione con il 10 dell’albiceleste in scadenza di contratto, visto che ad oggi non è stato avviato alcun discorso per il rinnovo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio per questo motivo l’Inter proverà ad inserirsi nelle crepe degli ultimi mesi, consapevole del fatto che ad oggi Messi non ha mai espresso il desiderio di lasciare Barcellona, club che lo ha accolto ed aiutato sin da bambino e che da oltre 20 rappresenta la sua casa. Nonostante l’ingaggio da 50 milioni di euro netti, con la giusta programmazione e la volontà necessaria per affondare il colpo, il gruppo Suning potrebbe permettersi l’arrivo di un campione come l’argentino.

D’altronde, il padre da agosto sposterà definitivamente per ragioni fiscali la sua residenza a Milano: un’opportunità per creare i presupposti per un incontro ed intensificare i contatti con l’entourage. La trovata pubblicitaria del canale tematico di Suning PPTV, che ha riflesso la sagoma di Messi sul Duomo di Milano nella copertina di Inter-Napoli, ha decisamente riacceso l’interesse non solo nei cuori dei tifosi nerazzurri.

