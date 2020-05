GdS – Lukaku il punto fermo di Conte e dell’Inter: chi sarà il prossimo partner?

Ha tutte le carte in regole per scrivere una storia d’amore importante all’Inter, fatta di traguardi personali e successi di squadra. Romelu Lukaku ha le caratteristiche da vero leader di uno spogliatoio, da trascinatore di un gruppo che vuole tornare a vincere quanto prima. Il belga, voluto fortemente da un vincente come Antonio Conte, a discapito di quanto si vociferava sulle sue abilità, al primo anno in maglia nerazzurra ha stracciato record su record in termini realizzativi, migliorando allo stesso tempo il gioco della squadra e quello dei nuovi compagni.

A Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez ed Esposito, il club chiede di chiudere la stagione in bellezza, cercando a suon di gol di aiutare la squadra a sollevare un trofeo già entro la fine di questa annata. Ma per la prossima stagione, per quanto riguarda il reparto avanzato, sarà il solo belga ad avere la certezza di restare. Su Lautaro le voci da Barcellona sono fin troppo insistenti, mentre Esposito dovrebbe partire in prestito e Sanchez potrebbe non essere riscattato dal Manchester United.

Come riferito queste mattina da La Gazzetta dello Sport, è attorno a Lukaku che il club dovrà dunque costruire ancora una volta il reparto avanzato. I nomi in pole, dopo essere sfumato Mertens, son sempre quelli di Timo Werner ed Edinson Cavani con tutte le complessità del caso. Ma in entrambi i casi, chiunque dovesse arrivare, si troverebbe già con un grande vantaggio: quello di avere un partner forte e generoso come Big-Rom.

