GdS – Nagatomo lascerà il Galatasaray: ritorno in Italia? Il Bologna ci riprova

Yuto Nagatomo, ex difensore dell’Inter, potrebbe tornare in Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna, dopo averci pensato già durante l’ultima finestra invernale di mercato, è pronto a riprovarci anche in vista della prossima stagione.

Nagatomo lascerà con ogni probabilità il Galatasaray anche per la scadenza del contratto in essere. Per esperienza, il giapponese potrebbe rappresentare un ottimo innesto per la retroguardia rossoblu. E’ uno dei profili monitorati dal Bologna insieme a Kolarov.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!