GdS – Pronto il business plan di Suning per portare Messi! Operazione complicata ma c’è la clausola…

E’ un sogno di mercato che potrebbe benissimo restare tale, ma l’Inter ha fatto capire di volerci provare a strappare Lionel Messi al Barcellona, soprattutto approfittando degli indizi fiscali lasciati dal padre Jorge e dell’aria di rivoluzione che tira in Catalogna. Come riporta La Gazzetta dello Sport resta un’operazione molto difficile ma il fatto che Suning ci stia provando è segno di garanzia per i tifosi nerazzurri: il progetto c’è, è serio ed importante.

Nonostante le parole di ieri del presidente Bartomeu, il presidente Steven Zhang ha pronto un business plan da centinaia di milioni di euro per cerca di portare Messi a Milano. Tra sponsor e stipendio il budget non è basso ma il piano c’è, ed in caso di apertura da parte della Pulce si giocherà la partita con il Manchester City di Pep Guardiola. Inoltre – si legge – alcune voci confermano la possibilità che Messi possa esercitare la clausola per liberarsi a zero entro il 31 agosto. Indiscrezioni non confermate, ma più indizi fanno una prova.

