GdS – Radu in testa come vice Handanovic: superati Musso e Gollini

Puntare su Ionut Radu come primo profilo per il ruolo di vice Handanovic sembra in effetti la scelta più logica che l’Inter possa fare. Il giovane estremo difensore rumeno classe 1997 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e conosce già bene l’intero ambiente. L’esperienza, poi, di certo non gli manca, visto che sulle spalle si ritrova già un anno e mezzo di Serie A giocato ad altissimi livelli con il Genoa ed un Europeo Under 21 la scorsa estate vissuto da capitano e protagonista con la sua nazionale.

Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il portiere attualmente in prestito al Parma ha superato nelle preferenze sia Musso che Gollini. Per il primo c’era infatti un ostacolo di tipo economico per via delle richieste molto alte dell’Udinese. Per il secondo, invece, il rischio di poter minare la serenità di Handanovic con un vice considerato ingombrante. Così a fine stagione, una volta concluso il prestito in Emilia Romagna, Radu farà ritorno ad Appiano Gentile per prepararsi a vivere una prima stagione al fianco dello sloveno e dimostrare la propria affidabilità in ottica futura.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!