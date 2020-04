GdS – Rivoluzione Torino, Cairo si affida al serbatoio Inter: tre giocatori nel mirino

Il Torino guarda con particolare attenzione in casa Inter in vista della prossima finestra di mercato. Il presidente Cairo è pronto a condurre una rivoluzione dopo una stagione difficile che ha visto anche arrivare l’esonero di Walter Mazzarri ed è pronto a pescare, in più di un ruolo, dalla rosa nerazzurra.

Secondo quanto riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, tra i pali, la prima scelta rimane il romeno Ionut Radu, di proprietà dell’Inter ma in prestito al Parma. Sarebbe il portiere ideale per raccogliere un domani l’eredità di Sirigu, è in vantaggio sulle altre candidature. Per la fascia sinistra torna di moda il nome di Federico Dimarco, in prestito al Verona ma di proprietà sempre nerazzurra, mentre per l’attaccante piace Andrea Pinamonti. Pista difficili ma non impossibile.

