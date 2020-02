GdS – Si avvicina il rientro di Handanovic: il piano di Conte. L’Inter dice no a Viviano

L’Inter si è presa del tempo negli ultimi giorni ma nulla cambierà nel reparto dei portieri: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Viviano, salvo colpi di scena, non sarà tesserato dal club nerazzurro.

Le condizioni di Handanovic sono in miglioramento, l’obiettivo di Conte è quello di schierarlo o contro la Sampdoria o contro il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale prima del big match in programma il 1 marzo a Torino contro la Juventus. Fino ad allora l’Inter andrà avanti con Padelli, Berni e Stankovic in attesa del rientro del capitano nerazzurro, ormai non più distante nel tempo.

