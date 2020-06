GdS – Skriniar non si muove dall’Inter! Valutazione altissima fissata dal club

Come tutta la squadra, anche Milan Skriniar è piuttosto carico e desideroso di tornare in campo nel match previsto tra due giorni contro il Napoli, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il difensore centrale slovacco, chiamato a svoltare una stagione non positiva come le altre per via del cambio di modulo, è però certo di voler impressionare Antonio Conte e ripagare quella fiducia che nonostante qualche errore inaspettato ha sempre ricevuto nei suoi confronti. Anche per questo motivo ci si attende che il suo nome resti fuori dalle dinamiche del calciomercato la prossima estate.

Come sottolineato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, specialmente in un periodo di depressione economica come questo sarà complicato raggiungere le maxi pretese dell’Inter per la cessione del difensore. Il club nerazzurro, che ha sempre valutato il cartellino sugli 80 milioni di euro, anche in questa fase non potrebbe mai cederlo per meno di 50 milioni. Con un contratto in scadenza nel 2023 e tanta voglia di crescere in maglia nerazzurra, Skriniar rappresenta non solo il presente, ma soprattutto il futuro della società interista.

