GdS – Zhang mura il Barcellona per Lautaro. Ma la clausola può scendere con due contropartite

Non si placano le voci sulla corte del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, nonostante l’ammissione da parte di Quique Setién di ieri sera sui problemi economici del club blaugrana. In ogni caso, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter di Steven Zhang non starà certo a guardare i movimenti della società spagnola. Il club della famiglia Suning, infatti, ha ribadito ai catalani che per l’argentino andrà pagata per intero la clausola rescissoria di 111 milioni di euro per liberarlo da Milano.

E’ comunque prevista una possibilità di ridurre il costo dell’acquisto inserendo al massimo due contropartite in cambio, oltre ovviamente alla parte cash. La condizione, però, è che sarà l’Inter a dettare gli ordini, scegliendo i calciatori che più potrebbero tornare utili alla formazione di Antonio Conte- Visto che a livello di esterni i nerazzurri dovranno fare innesti importanti, il nome di Nelson Semedo, 26enne terzino destro portoghese, è in prima fila. Accanto a lui c’è Carles Aleñá, centrocampista 22enne che tanti paragonano a Pirlo.

In secondo piano restano altri nomi interessanti in orbita nerazzurra, ma che per diversi motivi non verranno inseriti all’interno della possibile operazione. Da Antoine Griezmann, il cui ingaggio è ad oggi inarrivabile per il club di Viale della Liberazione, passando per i giovani Junior Firpo e Marc Cucurella sulla corsia di sinistra, o ancora il talentuoso Arthur e il vecchio pallino Vidal per il centrocampo.

