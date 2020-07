Genoa-Inter, quotidiani d’accordo: è la migliore versione di Moses! Merita il riscatto?

Oltre ad un super Romelu Lukaku e all’ingresso per certi aspetti determinante di Alexis Sanchez nel corso del secondo tempo, anche Victor Moses merita una menzione speciale per la super prestazione offerta in campo. L’esterno nigeriano ha messo in difficoltà Criscito sin dal primo minuto, provocandone l’ammonizione che ha inevitabilmente condizionato la partita dell’esterno sinistro. L’assist al bacio alla rete di Sanchez, infine, è stato come la ciliegina sulla torta di una delle migliori partite giocate dal suo arrivo in Italia. Per i quotidiani sportivi il giudizio non può che essere positivo e sul suo futuro Antonio Conte potrebbe ripensare seriamente al riscatto. Voti e giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Imprendibile, Criscito è ancora lì che vaga e gira su stesso, come Wyle Coyote contro Beep Beep. L’assist per lo 0-2 di Sanchez, tante progressioni ‘strappanti’.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Partita super, forse la migliore da quando è all’Inter. Affonda a ripetizione a destra, manda in tilt Criscito e serve l’assist del 2-0.

TUTTOSPORT 6.5 – Firma l’assist per il 2-0 di Sanchez con un traversone preciso. Buona gamba in questo finale di stagione.

PASSIONE INTER 7 – Parte come un missile sulla corsia di destra, costringendo Criscito al giallo. Nel momento in cui dovrebbe affondare, però, perde probabilmente di incisività. Ma sul finale, appena prima di uscire, regala un grande assist al gol timbrato da Sanchez.

