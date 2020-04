Giannichedda: “Lautaro-Barça? Solo ad una condizione. Icardi non ideale per Sarri”

E’ intervenuto ai microfoni di TMW Radio Giuliano Giannichedda. L’ex centrocampista azzurro ha parlato dell’attuale situazione del calcio legata all’emergenza Coronavirus e di una possibile ripresa del campionato. Inoltre, l’ex calciatore di Lazio e Juventus ha approfondito il discorso del calciomercato, in particolare quello legato all’Inter e ai nomi di Icardi e Lautaro.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Tutti vogliono tornare in campo, ma quando c’è di mezzo la salute dobbiamo stare molto attenti. E’ stato uno tsunami inaspettato, in tutti i campi. Ora però bisogna ripartire, stando attenti. Si deve riprendere, perché ci sono aspetti economici e sociali da salvaguardare. L’Assemblea della Lega Serie A ha confermato di portare a termine la stagione. Forse è cambiato qualcosa, ma bisogna capire cosa è successo. Secondo me hanno passato la palla al Governo, che aveva qualche perplessità sul fatto di ricominciare”.

MERCATO NERAZZURRO – “Icardi alla Juve? E’ un ottimo finalizzatore, ma c’è già Ronaldo. Sarri ci tiene molto alla fase di non possesso e sappiamo i difetti dell’argentino. Per Lautaro Martinez al Barcellona c’è da pensarci. Se riesco a prendere due giocatori importanti dal Barcellona, ci penserei. Dipende tutto dalle contropartite offerte”.

