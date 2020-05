ESCLUSIVA – Gilson, l’allenatore che scoprì Mertens: “Segnava molto, era già un fenomeno. Gli consiglio di restare a Napoli”

Diversi allenatori hanno avuto la fortuna di poter allenare un campione come Dries Mertens. L’attaccante belga, che fino a pochi giorni fa sembrava potesse lasciare Napoli a parametro zero il prossimo 30 giugno, nella giornata di ieri ha invece accelerato con il club partenopeo le trattative per il rinnovo del contratto, facendo prevalere la sua volontà su qualsiasi altro interesse. Del resto, nell’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Passioneinter.com, il tecnico che prima di tutti lo lanciò al Lovanio, Pascal Gilson, avrebbe preso la stessa scelta: “Mi dispiacerebbe se lasciasse Napoli. Una città con gente molto calda e sensibile. Ma se non raggiunge un accordo, deve parlare con altre squadre. Napoli farebbe sicuramente un errore se lo lasciasse andare. Dries è un uomo squadra e adora Napoli”.

Il centravanti belga era seguito da Inter e Chelsea, con i nerazzurri che per diversi giorni erano stati molto vicini al colpaccio a parametro zero. In attesa di ufficialità del rinnovo, dunque, la pista che portava ad Antonio Conte sembra essere del tutto sfumata, anche se difficilmente il belga avrebbe sfigurato, come confermato dal suo ex allenatore: “Dries dimostrerebbe sicuramente anche in un’altra squadra di essere grande campione, ma soprattutto gli piacerebbe vincere lo scudetto. Per me Dries può anche giocare dietro le punte, per segnare e far segnare gli altri”.

Sulle origini dell’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Lovanio prima del trasferimento verso club certamente più blasonati come Anderlecht o Gent, ha parlato ai nostri microfoni il suo ex allenatore Pascal Gilson che per primo ne vide le enormi potenzialità: “Come ho scoperto Dries? Lui giocava nelle serie giovanili inferiori e spesso andavo a vederlo. Volevo che venisse nella mia squadra quanto prima. Segnava molto. La sua visione del gioco e i suoi dribbling erano già da fenomeno”.

