Il Giornale – Coronavirus, precipita il valore di Icardi: l’Inter si accontenta di 25 milioni?

Lancia un inaspettato allarme questa mattina Il Giornale sulle proprie pagine, relativo alla cessione di Mauro Icardi per l’Inter. Secondo il quotidiano, infatti, la telenovela legata all’argentino è destinata a riaprirsi entro pochi mesi, dal momento che il Paris Saint Germain non verserà i 70 milioni di euro previsti dal riscatto. Per via della crisi economica dovuta al coronavirus, il club parigini non sarebbe infatti disposto ad andare oltre i 55/60 milioni di euro, comunque non previsti dalla clausola rescissoria stipulata al momento del prestito.

Così, Marotta rischia di dover tornare ad affrontare un problema spinoso dalle parti di Appiano Gentile. L’argentino, infatti, prima di andare in Francia aveva firmato un adeguamento dell’accordo economico da 7 milioni netti a stagione fino al 2022. Qualora il Paris Saint Germain dovesse dunque tirarsi indietro rispedendo all’Inter l’ex capitano nerazzurro, ecco che d’improvviso riapparirebbe la Juventus. Adesso, però, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di fare follie, cercando piuttosto di strappare l’attaccante sui 20/25 milioni di euro, puntando sulla necessità nerazzurra di liberarsene al più presto.

