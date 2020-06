Giovane, talentuoso e perfetto per la difesa a 3 di Conte: ecco perché l’Inter ha scelto Kumbulla

Giovane, talentuoso e perfetto per la difesa a 3 di Conte. Marash Kumbulla ha tutte le carte in regola per essere considerato da Marotta il profilo giusto per rafforzare la retroguardia nerazzurra.

Il classe 2000 dell’Hellas Verona ha dimostrato, nel suo primo anno di Serie A, di essere già pronto per il salto in una big. L’Inter ha messo gli occhi su di lui da tempo, già a gennaio ci sono stati in sede diversi incontri con l’entourage.

Ora la dirigenza nerazzurra è pronta ad accelerare e battere definitivamente la concorrenza di Lazio e Juventus. Kumbulla si è imposto nella difesa a 3 di Juric e sarebbe così per Conte un elemento già pronto da inserire a pieno nelle rotazioni della retroguardia nerazzurra al posto di Diego Godin.

Le prestazioni parlano chiaro, l’Inter ora è chiamata a trovare la giusta intesa economica per strappare il sì definitivo del Verona. Nell’affare potrebbero essere coinvolti Salcedo e Dimarco, già in prestito da Juric.

