Giroud allontana le voci di mercato: “Spero di giocare, ho concluso bene la stagione”

Tra gli obiettivi di mercato dell’Inter per il ruolo di vice Lukaku c’è anche Olivier Giroud, già cercato nella scorsa sessione di calciomercato prima del suo rinnovo con il Chelsea. L’attaccante francese però continua a non trovare molto spazio tra le fila dei Blues di Frank Lampard, motivo per cui il suo nome è finito nuovamente al centro di voci di mercato. L’attaccante 33enne è intervenuto ai microfoni di Telefoot, dove ha parlato della sua posizione nel club inglese: ““Non ho parlato con Lampard. Una cosa è certa: la competizione ci porterà tutti al vertice. Un grande club deve avere opzioni diverse per ogni posizione. Sono qui, ho concluso bene la stagione e ho dimostrato all’allenatore che poteva contare su di me. Werner è un giocatore diverso rispetto a me, spero di giocare“.

