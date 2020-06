Giroud confessa: “Ero ad un passo dal lasciare il Chelsea. Lampard ha mantenuto la parola”

Olivier Giroud è stato l’obiettivo di mercato per l’Inter nel mese di gennaio. La società nerazzurra era alla ricerca di un attaccante per regalare ad Antonio Conte un’alternativa a Romelu Lukaku come prima punta.

Lo stesso attaccante francese – ai microfoni ufficiale del Chelsea – ha confermato: “Sono stato davvero ad un passo dal lasciare il club perché volevo giocare di più. Il direttore mi disse che non poteva lasciarmi andare perché non aveva trovato un sostituto, Dio mi ha detto di restare e l’ho fatto. Poi Frankie Lampard mi ha parlato in privato e ha detto che mi avrebbe fatto giocare di più e sta rispettando la parola data. Ora voglio vincere”.



