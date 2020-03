TS – Giroud ha scelto Conte, ma vuole un triennale: la strategia dell’Inter

Non sarà la piccola scintilla scattata nel mese di febbraio con il tecnico Franck Lampard a far ricredere Olivier Giroud. Nonostante finalmente l’allenatore del Chelsea abbia iniziato a riconsiderarlo all’interno della propria rosa, la scelta dell’attaccante francese è inequivocabile. Vani, secondo quanto scritto sulle pagine di Tuttosport, gli ultimi tentativi di Marina Granovskaia per il rinnovo del ragazzo che il prossimo giugno andrà in scadenza e una volta per tutte lascerà Londra.

Nel suo futuro pare esserci soprattutto la Serie A, con la sfida tra Inter e Lazio per averlo. Giroud, che al Chelsea era stato portato proprio da Antonio Conte, ritiene la pista nerazzurra più affascinante anche in virtù del feeling con il tecnico. L’unico ostacolo è il contratto, dal momento che il francese chiede un triennale e il club interista ha fin qui messo sul piatto solo un biennale. I biancocelesti, che avevano ipotizzato un accordo più lungo ma a cifre inferiori rispetto ai 3,5 milioni di euro proposti dall’Inter, potrebbero essere superati con la formula di un biennale con opzione per il terzo anno, legata a determinati obiettivi personali.

