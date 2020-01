CdS – Giroud sedotto e abbandonato dall’Inter, Llorente solo last minute. Torna Pinamonti?

Nonostante in molti fossero convinti che una volta uscito Matteo Politano l’Inter si sarebbe catapultata automaticamente su un nuovo centravanti in entrata, in realtà i nerazzurri potrebbero non aggiungere altri calciatori in rosa dopo l’acquisto reso ufficiale di Christian Eriksen. Sia Fernando Llorente che Olivier Giroud sembrano distanti dal progetto interista in questo momento, come confermato stamattina anche sulle pagine del Corriere dello Sport.

Il francese, che qualche settimana fa era pure stato bloccato, non ha più ricevuto segnali dall’Inter negli ultimi giorni. La dirigenza nerazzurra ha cambiato orientamento ritenendo forse troppo oneroso l’investimento sul trentatreenne. Anche lo spagnolo del Napoli resta una pista complicata, visto che i partenopei non sono riusciti a chiudere per Petagna, mentre Pinamonti – accostato agli azzurri – non convince Gattuso. Ieri sera, infine, è circolata la voce di un possibile ritorno alla Pinetina dello stesso Pinamonti, anche se al momento non sono arrivate conferme.



