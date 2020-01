CdS – Giroud scalpita, l’Inter spera in Politano: con il Chelsea è tutto fatto

Sembra sia già stato definito tutto tra l’Inter e il Chelsea per il passaggio di Olivier Giroud in maglia nerazzurra. Ad allungare i tempi del trasferimenti, come risaputo, è però la posizione di Matteo Politano, la cui cessione darà il definitivo via libera per la chiusura. Dopo aver mandato in aria lo scambio con la Roma, sempre il club giallorosso sta cercando di convincere i nerazzurri con altre formule, senza l’inserimento del cartellino di Leonardo Spinazzola.

Come ribadito dal Corriere dello Sport questa mattina, difatti non ci sono sostanziali novità con il Chelsea. Ieri Frank Lampard ha nuovamente parlato, lasciando intendere che per la cessione di Giroud dipenderà solo dall’Inter a questo punto. Il centravanti francese scalpita e non vede l’ora di lavorare al servizio di Antonio Conte, che con l’ex Arsenal si troverebbe una degna alternativa per l’attacco.

