Giroud: “L’Inter è stata l’opzione più interessante. Vi spiego cosa ha bloccato tutto”

Davvero beffardo a volte il destino nel mondo del calcio. Olivier Giroud, emarginato per buona parte della stagione nelle scelte tecniche di Franck Lampard, sembrava infatti ad un passo dalla cessione nello scorso gennaio. Trattenuto con forza dal club londinese più che altro per una questione numerica nel reparto offensivo, il centravanti francese non si è comunque scoraggiato, riuscendo addirittura a far cambiare idea al proprio allenatore e conquistarsi a sorpresa il posto da titolare nelle ultime settimane.

Andato a segno quest’oggi nel match contro l’Everton di Carlo Ancelotti, Giroud aveva rilasciato un’intervista pubblicata questa mattina, dinnanzi alle telecamere di Telefoot in cui aveva ammesso di essere stato sul punto di andar via nel mercato invernale. Queste le sue parole: “L’opzione più interessante per me è stata l’Inter, ma il problema era che la trattativa si trascinava troppo per le lunghe. Anche Lazio e Tottenham erano lì, ma ero bloccato al Chelsea”.

